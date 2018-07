Mano Menezes aguarda volta de Kaká para convocá-lo à seleção brasileira

SÃO PAULO - O técnico Mano Menezes deixou vários experientes jogadores fora de suas primeiras convocações na seleção brasileira. Nesta quinta-feira, ele afirmou que vai conversar com o meia Kaká para ver como ele se sente. Antes, espera pelo retorno do jogador ao Real Madrid, após sua lesão, fato que deverá acontecer já no início de janeiro.

"Precisamos aguardar esse retorno para analisar. É claro que acompanho esse jogadores que estiveram na Copa da África. No primeiro momento, mantive contato direto com o Julio Cesar, o Maicon e o Lúcio. No segundo momento, fiz o mesmo com o Ronaldinho Gaúcho. E agora farei com o Kaká", disse o técnico, em entrevista à TV Bandeirantes.

Convidado para trabalhar na seleção no final de julho, quando teve de deixar o Corinthians, Mano Menezes já dirigiu o time nacional em quatro amistosos. Na estreia, em agosto, derrotou os Estados Unidos por 2 a 0, em Nova Jersey. Em outubro, bateu o Irã por 3 a 0, no Oriente Médio, e ganhou da Ucrânia por 2 a 0, na Inglaterra. Já em novembro, no teste mais importante, perdeu para a Argentina por 1 a 0, em Doha, no Catar.