Mano Menezes aponta Neymar como o craque do Brasileirão

SÃO PAULO - Para o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, e o coordenador das divisões da base da seleção, Ney Franco, o santista Neymar é o craque do Campeonato Brasileiro. O atacante concorre ao prêmio com Dedé (Vasco) e Liedson (Corinthians). O anúncio do melhor jogador do Nacional em eleição organizada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) será no dia 5 de dezembro, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

"Quando se escolhe alguém, você faz a eleição de uma temporada. E é justo que coloquem o Neymar nesse patamar. No futebol é estar melhor. E no esporte de alto nível, você não pode relaxar um pouco porque vem outro e toma o seu lugar. Mas o Neymar está sendo apontado justamente como o melhor do Brasil", afirmou Mano.

Ney Franco foi mais incisivo. "Neymar foi o jogador que mais proporcionou jogadas e gols bonitos no campeonato. É muito acima da média. O conheço de perto, do trabalho na seleção sub-20, e o vejo como o grande nome do futebol mundial no momento", disse.

Já na hora de dar o seu palpite sobre quem será o campeão brasileiro, Mano ficou em cima do muro. "Vasco e Corinthians polarizaram a disputa no final, mas o Fluminense também está na briga. Tudo vai depender da rodada do fim de semana", disse.

Ney também não quis cravar um único favorito. "Se eu tivesse dinheiro, até pelos números, apostava em Corinthians, Vasco e Fluminense". Os três clubes ocupam, pela ordem, as primeiras posições do Brasileiro.