Mano Menezes cobra bom senso da CBF por Copa do Brasil

Corinthians e Atlético Mineiro vão se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Brasil nos dias 1º (Itaquerão) e 15 de outubro (Mineirão). O jogo da volta coincide com nova data Fifa de amistosos internacionais - a seleção brasileira vai enfrentar o Japão no dia 14, em Cingapura.

Após a vitória sobre o Atlético pelo Campeonato Brasileiro (1 a 0) na noite desta quinta-feira, no Itaquerão, Mano Menezes pediu bom senso à CBF para que atletas que atuem no País não sejam convocados e lembrou sua passagem como treinador do Brasil.

"Convivi com esse problema. Em outubro de 2011 não convocamos nenhum jogador que atuava no País e foi possível montar a seleção", disse. "Como a CBF organiza dois torneios dessa importância, ela deveria se preocupar com a qualidade desses torneios e poderia abrir mão dos jogadores em outubro e novembro", completou Mano.

No jogo desta quinta-feira, o treinador teve problemas para montar o Corinthians. O zagueiro Gil e o volante Elias, que estavam com a seleção brasileira, chegaram dos Estados Unidos na véspera do jogo e mesmo assim começaram a partida como titulares. Já o peruano Guerrero e o uruguaio Lodeiro, que atuaram por suas seleções na Ásia, ficaram na reserva. Guerrero entrou só no segundo tempo. Diego Tardelli, do Atlético, também foi chamado por Dunga e entrou em campo nesta quinta-feira desde o começo.

Mano Menezes ainda afirmou que os dois jogos contra Atlético-MG pela Copa do Brasil serão bem diferentes em relação ao disputado nesta quinta-feira no Itaquerão. E falou da importância que será vencer em São Paulo. "Os próximos jogos serão mata-mata e o primeiro será na nossa casa. Temos a responsabilidade maior de fazer o resultado. E é isso que vamos buscar."