Mano Menezes comanda 1.º treinamento com bola no Flamengo

RIO - Em preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o Flamengo voltou a treinar na manhã desta quarta-feira no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande. No seu segundo dia de trabalhos com os jogadores do clube carioca, o técnico Mano Menezes comandou a primeira atividade com bola.

O novo treinador do Flamengo dividiu o elenco em três grupos e realizou um trabalho técnico, com a intenção de estimular a troca de passes rápidos. No total, levando em consideração o trabalho físico que serviu como aquecimento, a atividade teve duração de quase duas horas.

"Depois da parada de nove dias, Mano quer que a gente volte a ter aquele carinho pela bola. Ele nos passou um trabalho bom, que exigiu do nosso físico. Eram três times, sendo que um corria atrás enquanto os outros dois jogavam. Nós nos movimentamos bastante e, aos poucos, vamos ganhando o ritmo que ele quer", explicou o atacante Marcelo Moreno.

O elenco do Flamengo treinará novamente no CT Ninho do Urubu nesta tarde, às 15 horas. No Campeonato Brasileiro, a equipe, em 14º lugar, volta a entrar em campo no dia 6 de julho, quando receberá o Coritiba em local indefinido. Já na Copa do Brasil, pelo jogo de ida terceira fase, o time vai enfrentar o ASA em 10 de julho, fora de casa.