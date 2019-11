Mano Menezes comanda treino do Palmeiras ainda sem Luiz Adriano

O técnico Mano Menezes comandou atividade do Palmeiras na tarde desta quarta-feira ainda sem a presença de Luiz Adriano em campo. O atacante realizou trabalhos na parte interna na Academia de Futebol e é dúvida para o confronto com o Bahia, no domingo.

Luiz Adriano não tem lesão, mas foi preservado pela comissão técnica do clássico contra o Corinthians, no último sábado. Ele havia tido uma contratura na coxa direita no dia 9 de outubro e voltou a atuar na última quarta-feira, quando sentiu um incômodo na região.

O atacante faz trabalhos internos para fortelecer a região e reduzir a sensibilidade na coxa direita. A comissão vai avaliar a evolução nos próximos dias para saber se contará com o jogador no domingo.

O desfalque certo para o duelo com o Bahia é o zagueiro Gustavo Gómez, que está com a seleção paraguaia. Por outro lado, o volante Felipe Melo volta após cumprir suspensão.

Uma provável escalação do Palmeiras para a partida de domingo tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Luiz Adriano (Deyverson).