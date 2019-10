Em um mês, Mano Menezes muda o Palmeiras e espanta a fama de retranqueiro

Mano Menezes foi anunciado como novo técnico do Palmeiras no dia 3 de setembro. Um mês depois, o treinador mudou o time de patamar, os resultados são quase perfeitos e a fama de retranqueiro, que o persegue durante a carreira, foi deixada de lado (pelo menos por enquanto).

Desde que chegou ao Palmeiras, Mano comandou a equipe por seis jogos. Foram cinco vitórias e um empate, o que dá um aproveitamento de 88,8%, resultados que deixaram o time na cola do líder Flamengo. A diferença é de três pontos.

Quando chegou ao Palmeiras, Mano pegou um time que não vencia no Brasileirão há sete jogos e tinha acabado de ser derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo, no Maracanã, resultado que causou a saída do técnico Luiz Felipe Scolari.

O treinador tem utilizado bastante o elenco alviverde. Dos 30 atletas que fazem parte do time principal, apenas cinco não atuaram sob o seu comando. O lateral-direito Mayke, que se recupera de lesão, o jovem colombiano Iván Angulo, que ainda não estreou no time principal, e Antônio Carlos, Edu Dracena e Henrique Dourado, reservas.

Mano retranqueiro?

Mano conquistou diversos títulos na carreira e a maioria deles ficou marcado como ponto forte do time campeão a forte marcação. Isso fez com que o treinador ficasse com a fama de ser retranqueiro, mas a cada dia ele parece se distanciar mais dessa fama.

No Palmeiras, seu time já fez 14 gols em seis jogos, o que dá uma média de 2,3 gols por jogo. O líder Flamengo, por exemplo, tem 2,1 de média. O artilheiro da era Mano Menezes é Luiz Adriano, autor de cinco gols, seguido por Willian, que fez quatro e Bruno Henrique, com três.

Apesar do estilo mais ofensivo, o Palmeiras consegue manter uma boa organização tática. No total, o time tem a terceira melhor defesa, com 17 gols sofridos, atrás apenas de Corinthians (13) e São Paulo (15). Sob o comando de Mano, o time levou somente quatro gols, o que dá uma média de 0,66 por jogo.

No domingo, o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG no Allianz Parque, às 16h (horário de Brasília). O embalado Mano Menezes será desfalque, já que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Relembre como foi a apresentação de Mano no Palmeiras