Mano Menezes confirma ausência de Rafael Sóbis no Cruzeiro contra o São Paulo

O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, confirmou a ausência do atacante Rafael Sóbis no duelo contra o São Paulo, válido pelas quarta fase da Copa do Brasil, que será disputado nesta quinta-feira, às 21h30, no Morumbi. O treinador usou o exemplo do atacante - que não viajou para a capital paulista - para ressaltar a necessidade de haver revezamentos no elenco sem perder a qualidade do futebol apresentado.

"Algumas equipes jogaram 12, 13 jogos na temporada. Outras, por opção, jogaram oito, porque iniciaram o estadual com elenco alternativo. Nós jogamos perto de vinte. Então, não tem jeito. Vai ter uma hora que você vai ter que alternar os jogadores. Mesmo já fazendo isso, alguns jogaram mais, pela necessidade de começar o ano bem. Tivemos dois anos difíceis, e passar essa perspectiva para o torcedor era importante. Está tudo dentro da normalidade", ponderou o treinador.

Em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, na Toca da Raposa II, Mano Menezes também afirmou que o regulamento da Copa do Brasil obriga o time mineiro a atuar bem durante os 180 minutos do confronto diante do São Paulo para avançar na competição.

"O futebol confirma e desmente a gente a cada rodada. Fazer teses é um perigo danado. Outro dia, o Barcelona fez uma virada história após um primeiro jogo horrível. Defendo que a equipe que quer passar, precisa fazer bem os 180 minutos. Às vezes você vai bem no primeiro jogo e não consegue sustentar. Quando faz o primeiro muito ruim, fica inviável reagir. Tem que saber jogar com o regulamento, que é especial, e buscar o gol fora de casa. Esse é o caminho", decretou o treinador.

O comandante ressaltou que as duas equipes estão em evolução na temporada. "A gente tem observado bastante a equipe deles jogar, eles buscam um padrão dentro de uma filosofia de propor o jogo no campo do adversário, vêm evoluindo nos últimos jogos. Nós também estamos fazendo bons jogos, passando por obstáculos que temos que passar. Agora, começaram a aparecer os maiores e estamos trabalhando para que a perna esteja regulada para dar estes passos maiores", analisou o técnico cruzeirense.

Além de Rafael Sóbis, que ficou em Belo Horizonte para se recuperar de um desgaste físico, o volante Henrique e o meia Robinho, ambos com lesões musculares também não jogam contra o São Paulo. Mas, o lateral Ezequiel e o meia uruguaio Arrascaeta, que fizeram apenas treinamentos específicos na terça-feira, estão entre os relacionados para o duelo.

O treino desta quarta na Toca da Raposa II foi fechado para a imprensa, mas o Cruzeiro deverá ter a seguinte formação contra o São Paulo: Rafael; Ezequiel, Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Ariel Cabral e Hudson; Thiago Neves, Arrascaeta e Alisson; Ramón Ábila.