Mano Menezes convoca seleção com Thiago Neves, Fábio e Fred

RIO - O técnico Mano Menezes anunciou nesta quinta-feira os convocados da seleção brasileira para a disputa dos amistosos contra a Holanda e a Romênia, ambos no começo de junho. Com três novidades em relação ao grupo com o qual ele vinha trabalhando - o goleiro Fábio, o meia Thiago Neves e o atacante Fred -, a lista de 28 jogadores já é uma prévia da que será formada para a Copa América, em julho, na Argentina.

Antes da Copa América, o Brasil fará esses dois amistosos de preparação. Em 4 de junho, o adversário será a Holanda, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, numa reedição das quartas de final da Copa do Mundo na África do Sul, quando os holandeses eliminaram os brasileiros. Três dias depois, a seleção enfrenta a Romênia, no Pacaembu, em São Paulo, num jogo que marcará a despedida de Ronaldo.

A principal mudança para a Copa América deve ser a inclusão de Paulo Henrique Ganso, que se recupera de contusão muscular e não terá condições de disputar os amistosos em junho - o meia do Santos, no entanto, é nome garantido na seleção de Mano Menezes. No restante, a lista de convocados anunciada nesta quinta-feira não deve ter grandes alterações para a competição na Argentina.

Desde que assumiu o cargo, em julho do ano passado, logo depois da Copa do Mundo, Mano Menezes vem mantendo uma base na seleção. Até agora, ele comandou o Brasil em seis amistosos, com quatro vitórias (Estados Unidos, Irã, Ucrânia e Escócia) e duas derrotas (Argentina e França). E alguns jogadores estiveram quase sempre presente, como Daniel Alves, Thiago Silva, Lucas e Neymar.

Aos poucos, Mano Menezes passou a aproveitar também alguns jogadores que tinham sido titulares do técnico Dunga durante a disputa da Copa na África do Sul, como Julio Cesar, Lúcio e Maicon, que entraram no grupo convocado nesta quinta-feira. Para completar, o treinador ainda está renovando a seleção, com a presença de jovens como David Luiz, Lucas e Leandro Damião, entre outros.

Na convocação desta quinta-feira, porém, Mano Menezes convocou três jogadores pela primeira vez, fruto da boa performance deles nos campeonatos estaduais: o goleiro Fábio (Cruzeiro), o meia Thiago Neves (Flamengo) e o atacante Fred (Fluminense). Além disso, formou um grupo maior - normalmente a lista tem 23 nomes -, para ter mais opções nos dois amistosos e testar mais gente antes da Copa América.

Confira a lista de convocados da seleção:

Goleiros - Julio Cesar (Inter de Milão), Jefferson (Botafogo), Victor (Grêmio) e Fábio (Cruzeiro)

Laterais - Daniel Alves (Barcelona), Maicon (Inter de Milão), André Santos (Fenerbahçe) e Adriano (Barcelona)

Zagueiros - Thiago Silva (Milan), David Luiz (Chelsea), Lúcio (Inter de Milão) e Luisão (Benfica)

Meio-campistas - Lucas Leiva (Liverpool), Ramires (Chelsea), Sandro (Tottenham), Elano (Santos), Lucas (São Paulo), Elias (Atlético de Madrid), Anderson (Manchester United), Henrique (Cruzeiro), Jadson (Shakhtar Donetsk) e Thiago Neves (Flamengo)

Atacantes - Robinho (Milan), Alexandre Pato (Milan), Neymar (Santos), Nilmar (Villarreal), Fred (Fluminense) e Leandro Damião (Inter)

