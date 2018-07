Mano Menezes: 'Corinthians precisa responder com resultados'

SÃO PAULO - Mano Menezes deu suas primeiras declarações como novo técnico do Corinthians. Em um comunicado publicado em seu site oficial, ele reconheceu que as conquistas recentes do time na "era Tite", principalmente a Libertadores e o Mundial, aumentam a responsabilidade dele como treinador em relação à sua primeira passagem pelo clube. "As exigências são maiores", afirmou. "Precisamos responder com resultados e para isso é necessário que cada um faça sua parte."

O anúncio oficial de que Mano Menezes foi escolhido como novo treinador aconteceu na manhã desta quarta-feira, em entrevista coletiva, pelo diretor de futebol Roberto de Andrade. Mas a decisão de contratá-lo já havia sido tomada há pelo menos dois meses pela diretoria. No mesmo dia que foi decidido que o contrato de Tite não seria renovado, dia 14 de novembro, Mano já estava ''apalavrado'' com o presidente Mário Gobbi.

O Corinthians, em seu site oficial, enalteceu as conquistas de Mano à frente do clube, a Copa do Brasil e o Paulista, ambas em 2009, além da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2008. Entre 2008 e 2010, Mano dirigiu o time em 185 jogos. Foram 103 vitórias, 49 empates e 33 derrotas.

Sobre a temporada 2014, o treinador disse que os planos serão explicados na sua apresentação, dia 3 de janeiro. "Trabalharemos durante o final de ano para que, de forma organizada, tudo esteja preparado para um bom inicio de temporada."

Leia abaixo a íntegra do comunicado de Mano Menezes:

É a segunda vez que vou ocupar este cargo e espero poder atender a confiança em mim depositada, mantendo o Corinthians sempre entre os primeiros.

Sei que os tempos são outros, mas espero que as vitórias conquistadas nos últimos anos só tenham reforçado o espírito de união que conheci e admirei na minha primeira passagem. Sempre disse, porque acredito muito nisso, que os adversários devem estar do lado de fora do parque São Jorge e que, quando todos entendemos isso, as chances de sucesso aumentam muito.

O Corinthians nos últimos anos vem tornando realidade tudo que a Fiel sempre sonhou. Foram conquistados a Libertadores, o Bi-mundial e está sendo terminado o estádio próprio.

Estas conquistas colocaram o clube em destaque no mundo do futebol, aumentando a responsabilidade de todos, logo, as exigências são maiores. Precisamos responder com resultados e para isso é necessário que cada um faça bem a sua parte.

Nossos planos para 2014 serão explicados para todos quando nos apresentarmos, no dia 03 de Janeiro, e trabalharemos durante o final de ano para que, de forma organizada, tudo esteja preparado para um bom inicio de temporada. Para evitar especulações e falsas expectativas, ressalto que todas as decisões sobre saída ou chegada de atletas serão tomadas em conjunto com a direção de futebol e sempre comunicadas pelo Clube.

Feliz Natal e uma ótima passagem de ano a todos!

Abraço.

Mano Menezes