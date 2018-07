Mano Menezes define que Renato Augusto jogará o clássico

Mano Menezes não quis fazer mistério e definiu nesta quinta-feira mesmo que Renato Augusto será o substituto de Jadson, suspenso, no clássico com o Palmeiras. Segundo o treinador do Corinthians, o anúncio com antecedência da escalação do meia visa dar confiança ao jogador.

"O Renato vai substituir o Jadson. Eu não faço isso de adiantar tanto, mas penso que no caso do Renato é importante ele saber que vai começar o jogo e é importante passar a confiança para ele nesse momento que está atravessando", disse Mano em entrevista ao programa Arena, do SporTV.

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, quarta-feira, pela Copa do Brasil, o treinador havia dito que, como de praxe, só revelaria o substituto de Jadson 45 minutos antes do clássico.

Renato Augusto parece ter deixado para trás o histórico de lesões que tanto o incomodou desde a sua chegada ao Corinthians, no início do ano passado, e entrou bem nos últimos jogos. Foi assim contra o Bahia, por exemplo, quando ele iniciou a jogada que terminou em pênalti aos 43 minutos do segundo tempo. O meia revelou que fez questão de executar a cobrança justamente para ganhar confiança para o clássico. O seu último gol em partidas oficiais havia sido no dia 3 de julho de 2013, na primeira partida da Recopa Sul-Americana, contra o São Paulo.

Mano, no entanto, ainda não definiu qual será o posicionamento de Renato Augusto diante do Palmeiras. "Podemos jogar com ele por dentro e por fora, dependendo dos atacantes que começarem jogando", despistou o treinador.

Guerrero, que precisou ser substituído no intervalo do jogo com o Bahia por causa de fortes dores na panturrilha direita, foi avaliado nesta quinta pelo médico Julio Stancati e não deve ser problema para a partida de domingo. Segundo o médico, o peruano deixou o campo por precaução.