Mano Menezes deixa o comando do Cruzeiro após derrota para o Inter

Mano Menezes não é mais o técnico do Cruzeiro. Após o time perder para o Internacional por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Mineirão, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o treinador anunciou sua saída do clube depois de três anos e dez dias.

"Gostaria de comunicar que a gente interrompe o trabalho à frente do Cruzeiro. A gente entendeu que era o momento de fazer isso. A gente não podia mais estender essa fase. São 18 jogos e uma vitória e o futebol não resiste a isso", afirmou o treinador.

“Precisa vir outro profissional para propor ideias para interromper essa sequência ruim. As causas são mais complexas, mas sou responsável pelos maus resultados. A saída é justa”, completou Mano.

