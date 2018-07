Mano Menezes destaca liderança e importância de Ralf para a equipe

Experiência e a liderança dentro de campo foram fundamentais para Mano Menezes decidir pelo retorno de Ralf ao Corinthians. O volante e capitão da equipe voltou ao time titular na vitória em cima do Santos, por 1 a 0, após 11 jogos afastado para se recuperar de uma lesão no joelho direito.

Do elenco, é o jogador com maior número de jogos pelo Corinthians (287). Desde que foi contratado, em 2009, esta foi a maior sequência dele longe da equipe. Após o clássico, Ralf comemorou poder voltar a jogar. "O problema na cartilagem do joelho me prejudicou. Sei que 11 jogos não são 11 dias. Mas aguentei jogar 90 minutos", afirmou Ralf, que entrou no lugar de Bruno Henrique.

Mano Menezes enalteceu as qualidades do volante. "Foi possível ver o que a volta dele significou para equipe. O Ralf é uma referência, como são Fábio Santos e Guerrero". Com mais uma semana livre para treinar, Ralf deve permanecer na equipe para o jogo de domingo contra o Bahia, às 17 horas, na Arena Fonte Nova.

Elias está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Mano deve escalar Ralf e Bruno Henrique como volantes. Para Renato Augusto, Ralf conhece a posição de primeiro volante como ninguém. "Ele dá sustentação à defesa e faz bem esse papel de primeiro volante. O Bruno Henrique é bom tecnicamente. O time ganha por um lado e perde do outro", disse o meia.