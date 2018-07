Mano Menezes deve escalar Renato Augusto em jogo na Arena Corinthians

SÃO PAULO - O meia Renato Augusto pode ser a grande novidade do time do Corinthians para o duelo contra o Figueirense, no primeiro jogo oficial no Itaquerão, neste domingo, às 16 horas, pela quinta rodada do Brasileirão.

No treino desta sexta-feira, realizado já novo estádio, para que os jogadores conheçam melhor o campo do Itaquerão, Renato Augusto foi testado pelo técnico Mano Menezes entre os titulares na primeira atividade do treino.

Outra mudança em relação ao clássico contra o São Paulo, no domingo passado, foi o retorno de Jadson à equipe titular - o meia havia ficado de fora porque, por razões contratuais, não podia enfrentar o ex-clube.

Na última quarta-feira, no entanto, Jadson e Renato Augusto participaram do amistoso na Arena da Baixada, contra o Atlético-PR, quando o Corinthians venceu por 2 a 1.

Nesta sexta-feira, Mano fez modificações no time ao longo do treinamento. Assim, Petros entrou na vaga de Renato Augusto e Luciano ganhou a posição de Romarinho.

Mas o time que deve iniciar o jogo contra o Figueirense com Cássio; Fagner, Gil, Cleber e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Renato Augusto e Jadson; Romarinho e Guerrero.