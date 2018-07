Mano Menezes divulga relacionados e confirma desfalque de Henrique no Cruzeiro

O técnico Mano Menezes divulgou neste domingo a lista de jogadores relacionados do Cruzeiro para enfrentar o Grêmio, segunda-feira, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, com um importante desfalque: o volante Henrique.

Depois de sofrer um corte profundo na perna durante o treino de quinta-feira, o jogador ainda não se recuperou totalmente e sequer treinou com os companheiros neste domingo. Assim, ele será substituído por Lucas Romero, que formará a dupla de volantes com Ariel Cabral.

Se Henrique está fora, Robinho está recuperado de uma pancada no joelho e foi relacionado. O meia, que não atuou na derrota para o Corinthians, será titular nesta segunda-feira.

Outra boa novidade para o treinador será a presença do zagueiro Kunty Caicedo, que retornou dos amistosos da seleção equatoriana e também deve ser titular, compondo a dupla de zaga ao lado de Léo.

Confira os jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros: Fábio, Lucas França e Rafael.

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel, Fabrício e Lennon.

Zagueiros: Léo, Kunty Caicedo e Murilo.

Meio-campistas: Ariel Cabral, Elber, Hudson, Lucas Silva, Lucas Romero, Rafinha, Robinho e Thiago Neves.

Atacantes: Alisson, Rafael Marques, Rafael Sóbis e Ramón Ábila.