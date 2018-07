Mano Menezes diz que maratona de jogos atrapalhou desempenho do Cruzeiro

O técnico Mano Menezes justificou que a maratona de jogos impediu um melhor desempenho do Cruzeiro no empate por 1 a 1 com o América-MG, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

"É impossível jogar um jogo com a intensidade que tivemos na quinta-feira à noite e vir aqui, contra um adversário que passou a semana inteira treinando e descansando, igualar o jogo na parte física durante os 90 minutos", comentou o treinador.

O Cruzeiro derrotou o São Paulo por 2 a 0 na última quinta-feira, no estádio do Morumbi, na capital paulista, no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil. Por isso, o treinador do Cruzeiro disse ter gostado do comportamento contra o América-MG.

"Fico muito feliz com o resultado e a postura da equipe, que soube enfrentar essa dificuldade dentro de jogo. Saiu atrás, não se desorganizou para buscar o gol de empate. Os jogadores estão de parabéns pela dedicação e pelo comprometimento mais uma vez. Não posso exigir uma vírgula a mais do que eles fizeram hoje (domingo)", avaliou.

O resultado também foi visto com bons olhos pelo treinador. Com o empate por 1 a 1 contra o América-MG, o Cruzeiro tem a vantagem de poder empatar o duelo de volta, marcado para domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

"A gente veio para esse primeiro jogo e a situação que se coloca é que você trabalha para levar a condição de decidir na sua casa, na volta. Ao meu ver, não abrimos uma vantagem maior, mas, seguimos com a vantagem que iniciamos a disputa, e vamos jogar no mínimo por um resultado igual na nossa casa. Tenho certeza absoluta que poderemos produzir mais como equipe no segundo jogo", projetou Mano Menezes.