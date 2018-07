Mano Menezes é absolvido por expulsão contra o Goiás

O dia foi de boas notícias para o Corinthians na área judicial. Pouco depois de Renato Augusto receber apenas uma advertência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por um lance diante do Bahia, na Copa do Brasil, o técnico Mano Menezes foi absolvido pela expulsão na goleada por 5 a 2 diante do Goiás, pelo Campeonato Brasileiro.

Na quinta-feira da semana passada, o treinador se irritou com o árbitro Marcelo de Lima Henrique no lance do segundo gol do Goiás e perguntou se ele estava "de sacanagem". A atitude foi relatada na súmula e motivou o julgamento, mas o STJD entendeu que as palavras proferidas por Mano Menezes não poderiam ser consideradas ofensas.

Com isso, o Corinthians poderá ter seu treinador no banco de reservas nas próximas partidas do Campeonato Brasileiro. Quarto lugar, com 31 pontos, a equipe paulista volta a campo neste domingo para enfrentar o Fluminense, em São Paulo, pela 18.ª rodada da competição.