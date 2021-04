Mano Menezes é anunciado como novo técnico do Al-Nassr da Arábia Saudita

Mano Menezes está de casa nova. O técnico foi anunciado pelo Al-Nassr da Arábia Saudita. Aos 58 anos, o técnico gaúcho teve seu mais recente trabalho no Bahia, onde finalizou seu trabalho em 20 de dezembro, após derrota para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O jogo ficou marcado pela denúncia de racismo feita pelo jogador Gérson contra o colombiano Índio Ramírez. O caso foi arquivado pela Justiça, após pedido do Ministério Público.

Na Arábia Saudita, Mano Menezes substituirá o croata Alen Horvat. Outros brasileiros já passaram pela função no Al-Nassr, com destaque para Zagallo, Paulo César Carpegiani, Joel Santana e mais recentemente Ricardo Gomes. O clube é o atual campeão saudita, da Copa do Rei e da Supercopa e conta no seu elenco com dois brasileiros: o meia Petros, que trabalhou com o treinador no Corinthians, e o zagueiro Maicon, ex-São Paulo. Restando cinco rodadas para o término da atual edição do campeonato local, o Al-Nassr é 5.º colocado e tem 12 pontos a menos que o líder Al-Hilal.

Este será o segundo trabalho de Mano Menezes longe de terras brasileiras. Em 2016, aceitou convite do chinês Shandong Luneng. Por lá ficou pouco tempo, mas levou o clube às quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. O treinador tem no currículo conquistas relevantes por Corinthians, Cruzeiro e Grêmio, sendo três títulos da Copa do Brasil (2009, 2017 e 2018), além de dois Campeonatos Mineiros (2018 e 2019), dois Gaúchos (2006 e 2007), e um Paulista (2009).

Brazilian coach @manomenezes will arrive with his coaching staff to Riyadh within 48 hours. He will be appointed head coach of #ALNASSR! pic.twitter.com/3a2QFmIHla — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 9, 2021

Diante de seu desempenho consistente no comando do Corinthians, Mano foi convidado a assumir a seleção brasileira em 2010, substituindo Dunga. Sua missão seria conduzir o Brasil à Copa do Mundo de 2014. Conquistou a prata olímpica em Londres-2012. No entanto, o trabalho foi interrompido em seguida, dando lugar ao retorno de Luiz Felipe Scolari.

Mano Menezes despontou para o futebol brasileiro em 2004 ao levar o 15 de Novembro de Campo Bom-RS às semifinais da Copa do Brasil. De lá, chegou ao Caxias. Também teve passagens por Flamengo e Palmeiras, mas não obteve bons resultados.