Mano Menezes e Gareca têm objetivos distintos no clássico paulista

Mano Menezes e Ricardo Gareca viverão hoje um dia especial, já que eles comandarão Corinthians e Palmeiras no primeiro clássico da Arena Corinthians. E eles chegaram à grande ocasião em situações bem diferentes.

Vencer o jogo virou questão de honra para Mano. O treinador está incomodado com a série de insucessos diante dos maiores rivais do Corinthians e quer a todo custo acabar com o jejum de vitórias em clássicos desde que voltou ao clube – foram duas derrotas e dois empates. Para piorar, ele ainda convive com a sombra de Tite, que se despediu sem um tropeço sequer contra os maiores adversários do clube em 2013 (quatro vitórias e oito empates).

Mano já ficou no quase duas vezes. Ele viu seu time abrir 1 a 0 no Palmeiras, pelo Estadual, e no São Paulo, já pelo Brasileirão. Nas duas ocasiões, levou o empate perto do fim.

Desta vez, ele espera que a história seja diferente, apesar de tratar o assunto com discrição. A ordem é não mexer com os brios do oponente. Mano prega respeito ao Palmeiras e descarta o favoritismo alvinegro, mas pede encarecidamente a seus jogadores que façam de tudo em uma "partida especial."

"Esse tipo de jogo o torcedor e quem participa sempre quer ganhar, todos têm esse objetivo, ainda mais pela tradição, o simbolismo e a história. É jogo especial, dentro de um conjunto. A gente enxerga, entende o sentimento do torcedor, sabe da importância e tem de buscar a vitória com esse apetite."

Gareca, por outro lado, terá hoje o seu primeiro Corinthians x Palmeiras. Ele debutou em um clássico, contra o Santos, mas já percebeu que o jogo de hoje tem uma rivalidade bem maior e que a vontade dos palmeirenses de vencer na primeira visita à casa alvinegra é uma enorme motivação.

"O Palmeiras tem de ser protagonista, mesmo no estádio do Corinthians. Essa é a mentalidade que quero e vou cobrar. Tenho fé no meu trabalho e nos meus jogadores sempre", afirmou. "O Corinthians é forte em todas as suas linhas, é bem organizado. O Mano Menezes é um treinador muito tático, muito responsável, seu time tem muita disciplina e é muito agressivo. Mas o Palmeiras também é forte em todos os setores."

O Corinthians mais uma vez vai apostar na estratégia que funcionou bem diante de Internacional e Bahia: a marcação por pressão e a velocidade. A ideia é jogar no campo do adversário, com Elias, Petros e Renato Augusto – substituto de Jadson – tendo liberdade para encostar nos atacantes. O objetivo é marcar o primeiro gol rapidamente.

Para tentar surpreender os mandantes do clássico, Gareca vai escalar três atacantes. Diogo sentiu dor na coxa esquerda ontem e foi vetado. Com isso, o trio ofensivo será formado por Mouche, Henrique e Leandro – que terá mais uma chance de sair da má fase.

ELOGIOS

Apesar de não se conhecerem pessoalmente, os técnicos mostraram saber bastante sobre o trabalho um do outro e trocaram gentilezas. "Mano é um técnico muito importante e já dirigiu a seleção brasileira. É uma das referências. Tenho visto o trabalho dos treinadores brasileiros e eles são muito bons, inclusive o Mano. Enfrentamos bons times, armados taticamente, e acredito que domingo (hoje) será mais um jogo complicado."

Mano retribui o respeito. "Eu o conheci como um ótimo jogador, que atuou nos principais clubes argentinos, e bem. Também vi seu trabalho no Vélez, excelente. Está iniciando no Palmeiras e espero que traga novas ideias e metodologias. Deve colaborar muito com o futebol brasileiro."