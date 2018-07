Mano Menezes elege Luciano no ataque e deixa Guerrero de lado

SÃO PAULO - O Corinthians que enfrenta o Atlético-MG, em Uberlândia, só ficará completo neste sábado. Novo xodó de Mano Menezes, o atacante Luciano, participando da série de treinos com a seleção brasileira Sub-21, chega após uma semana fora das atividades do time. Luciano vai formar dupla de ataque com Romarinho diante dos mineiros.

Mano está encantado com o futebol do jovem jogador, que chegou às pressas no meio do Paulistão e ajudou o time em algumas vitórias. Luciano está tão em alta com o chefe que, mesmo nos dias de sua ausência, o treinador fez questão de deixar claro que ele é seu titular. A ponto de nem dar esperanças ao ex-titular Guerrero de que ele poderia enfrentar o Atlético. O peruano treinou apenas uma vez entre os titulares durante os trabalhos da semana.

"Como tínhamos a informação (da convocação de Luciano) de forma antecipada, procuramos formar a parte ofensiva com ele na semana anterior", revela Mano Menezes. Mesmo ausente por sete dias, o atacante que veio do Avaí sabe como terá de jogar em Uberlândia.

"Em algum momento vamos ter de ficar sem jogadores, mas não podemos prejudicá-lo, tampouco a seleção. Ainda bem que não foi durante a competição e estou contando com o Luciano a partir de amanhã (hoje), sim."

Mano tem em sua mente que o time precisa de bastante movimentação para largar bem no Campeonato Brasileiro, por isso tem deixado Guerrero como segunda opção. O centroavante é mais estático na área e só deve ganhar chances quando Elias entrar em campo.