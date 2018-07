Mano Menezes elogia atuação de Ronaldinho Gaúcho

Apesar do abatimento natural pela derrota para a Argentina, por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Doha, o técnico Mano Menezes disse ter ficado satisfeito com a atuação de Ronaldinho Gaúcho em seu retorno à seleção brasileira. Assim, deixou as portas abertas para que ele possa voltar ao grupo nas próximas convocações.

Veja também:

Messi marca e Argentina vence

Ronaldinho não defendia a seleção desde abril do ano passado, quando entrou no segundo tempo de um jogo contra o Peru pelas Eliminatórias da Copa. Dessa vez, ele foi titular no amistoso diante da Argentina e ficou em campo 72 minutos, sendo substituído pelo meia Douglas por causa do desgaste físico.

"Ronaldinho fez um bom jogo, assumindo a responsabilidade de armação da maioria das jogadas que tivemos. Gostei da atuação dele. Teve um papel importante", elogiou Mano, ressaltando que só o substituiu por causa do "desgaste físico". "Acertamos na escolha de trazê-lo nesse momento. O saldo foi positivo."

Ao falar sobre o jogo, Mano admitiu que o empate foi "um pouco frustrante". "O empate estaria de bom tamanho por aquilo que as equipes fizeram", afirmou o treinador da seleção brasileira. "Estivemos sempre mais próximos de conquistar a vitória. Nos faltou um pouco mais de qualidade para finalizar as jogadas."

Mano também lamentou o descuido no final, quando Messi puxou o contra-ataque após um roubo de bola no meio-de-campo e, já aos 46 minutos do segundo tempo, marcou o gol argentino. "Talvez tenha pesado um pouco a falta de experiência. Pecamos no final, porque não se perde uma bola como aquela", avaliou o técnico.

Mesmo assim, Mano garantiu não se abalar com o seu primeiro resultado negativo. "Derrota sempre nos deixa tristes, mas entendemos o momento em que ela aconteceu, a maneira como ela aconteceu", disse o treinador, já fazendo um balanço positivo de final de temporada. "Estou satisfeito com esse primeiro momento."