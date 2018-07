Mano Menezes elogia eficiência do ataque do Corinthians contra o Sport

RECIFE - Para o técnico Mano Menezes, a principal virtude do Corinthians neste domingo, na goleada por 4 a 1 no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, foi não desperdiçar as chances oferecidas pelo Sport, algo que a equipe não tinha feito nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro - contra São Paulo, Figueirense e Atlético Paranaense.

"Você tem de estar preparado para aproveitar as oportunidades. Hoje (domingo) fomos muito competentes. Talvez, se a equipe forçasse, poderia fazer mais. Mas aí você pensa no jogo de quarta-feira (contra o Cruzeiro, no estádio do Canindé, em São Paulo), no campeonato com pouco espaço de recuperação..."

O goleiro Cássio será reavaliado nesta segunda para saber a gravidade da lesão que sofreu neste domingo. Nos primeiros minutos da partida, se chocou fortemente com o atacante Leonardo e deixou o campo com dores no joelho esquerdo.

O Al-Jaish, do Catar, anunciou em seu site o empréstimo do zagueiro Anderson Martins, ex-Vasco, ao Corinthians. A diretoria, no entanto, não confirma o negócio.