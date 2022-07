Mano Menezes elogia postura do time misto do Internacional: ‘Ganhamos jogadores’

O revés no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana por 2 a 0 para o Colo-Colo forçou Mano Menezes a colocar um time bastante alternativo em campo contra o Ceará neste sábado. Após empate por 1 a 1, o treinador se mostrou satisfeito com a forma que o "time misto" se portou em campo para buscar o empate fora de casa.

"Não tem como uma equipe que coloca tantos jogadores que não atuam há tanto tempo não cair de rendimento no segundo tempo. Nossa felicidade foi que o Ceará também estava desgastado por uma sequência. Então administramos o empate. Saímos com uma boa impressão. Ganhamos jogadores", analisou o técnico colorado.

"Se compararmos as dificuldades de todos que mexeram como fizemos, temos que elogiar a atitude da equipe e a entrega dos jogadores. A ideia que estabelecemos foi capaz de nos dar, no mínimo, um ponto", completou Mano. Agora o Internacional precisará correr atrás do placar para reverter a situação na Sul-Americana na próxima terça-feira. O clube gaúcho contará com o apoio de sua torcida para buscar a classificação. Kaique Rocha, um dos atletas a ganhar oportunidade pelo Brasileirão, valorizou a chance de atuar e destacou a importância da torcida para o próximo jogo.

"Importante ter essa oportunidade. A gente que não vem jogando sabia que teríamos uma oportunidade, foi em um jogo muito importante. A torcida será um jogador a mais e vamos em busca da classificação. O apoio da torcida será fundamental para nossa vitória", disse o zagueiro. O empate deixa o Internacional na quinta colocação, com 25 pontos conquistados. Após o confronto pela competição internacional, o clube volta a campo pelo Brasileirão para partida contra o América Mineiro.