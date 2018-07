Mano Menezes elogia produção ofensiva do Cruzeiro contra o Corinthians

O técnico Mano Menezes gostou do desempenho do Cruzeiro em amistoso disputado nesta quarta-feira contra o Corinthians, que terminou em empate por 2 a 2, na Arena em São Paulo. O time mineiro chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas acabou cedendo a igualdade.

"Acho que o ataque funcionou bem, criamos boas oportunidades, fizemos dois gols e poderíamos ter feito mais, com David de cabeça e depois com Ariel Cabral no último lance. Mas o mais importante foi o comprometimento de todos para resolver os nossos problemas em campo", declarou o treinador em coletiva de imprensa concedida após a partida.

O treinador comentou a chegada do argentino Hernán Barcos, reforço para o setor ofensivo da equipe. "Temos um novo centroavante para nos ajudar nessa última etapa, principalmente naquela função de colocar a bola para dentro. Mas eu acredito muito em trabalho. Na medida que o trabalho começa a ser desenvolvido e entendido por todos, as coisas funcionam, como já vivenciamos no Cruzeiro em outros momentos", afirmou o técnico.

Apesar de gol perdido de cabeça, David gostou do desempenho do Cruzeiro na partida e acredita que os problemas físicos dele ficaram para trás. No primeiro semestre, o atacante pouco conseguiu entrar em campo, principalmente por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida ainda em 2017, quando ele jogava pelo Vitória.

"Ainda estou precisando melhorar o ritmo de jogo. Infelizmente, tomamos o empate, mas na minha opinião a equipe se comportou bem e está de parabéns. Estou 100%, com certeza, muito contente pela partida e à disposição do treinador", disse David após o fim da partida.

O Cruzeiro está em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, com 18 pontos ganhos após 12 rodadas. O próximo compromisso da equipe será pela partida de volta da Copa do Brasil, já na segunda-feira, contra o Atlético Paranaense, no Mineirão, em Belo Horizonte. Pelo duelo de ida do confronto eliminatório, o time mineiro venceu por 2 a 1, na Arena da Baixada, em Curitiba.