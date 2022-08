Mano Menezes enaltece Palmeiras de Abel Ferreira: 'Trabalho excelente como treinador'

Ao longo da semana, Abel Ferreira foi alvo de críticas de Cuca e Jorginho. O técnico do Palmeiras foi alfinetado pelo comandantes de Atlético-MG e Atlético Goianiense, equipes que foram derrotas pelo time alviverde recentemente. Mano Menezes, treinador do Inter, também ironizou o português, mas emitiu opiniões positivas sobre Abel nesta sexta-feira.

De acordo com Mano Menezes, os resultados positivos obtidos pelo Palmeiras nas últimas temporadas são justos e coroam uma maneira de ver futebol compatível com o estilo do treinador colorado.

"Eu gosto mais do que o Palmeiras do Abel faz, para meu estilo de ver futebol, de entender como um time deve se comportar, como deve se estruturar como equipe. Para citar um time no Brasil, eu acho que tudo que está acontecendo com o Palmeiras é muito justo por tudo que é feito tanto como clube, como construção", afirmou Mano Menezes ao Podcast Hoje Sim, do globoesporte.com.

Mano Menezes comandou o Palmeiras por alguns meses em 2019. Foi demitido após uma derrota para o Flamengo no Allianz Parque. A sua saída se deu junto com a do então diretor de futebol Alexandre Mattos. Desde então, o Palmeiras passou por uma reformulação na maneira como age no mercado, buscando sempre jovens atletas, cujo potencial pode ser aproveitado a médio e longo prazo.

"Primeiramente, (o Palmeiras) contratou os principais destaques do Brasil, jovens, que em um primeiro momento não estavam formados ainda para toda essa ambição, mas amadureceram lá dentro. O trabalho foi sendo sempre mais e mais incrementado. E recebeu um profissional (Abel Ferreira) que está fazendo um trabalho excelente como treinador", finalizou Mano.

IRONIAS

Mano Menezes relembrou no último domingo a explicação de Abel Ferreira para a classificação diante do Atlético-MG na Libertadores. O técnico do Inter usou a argumentação do português para apontar em que aspectos seu time precisa melhorar.

"Vamos ter oportunidade de trabalhar melhor as construções das jogadas, as posturas diferentes da equipe quando o adversário está com linhas baixas. Vocês ouviram uma aula aí semana passada de que 'tem de colocar gente dentro do bloco, não pode só jogar por fora do bloco'", ironizou o técnico colorado.