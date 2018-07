Mano Menezes esboça Corinthians com Pato e Emerson no banco

SÃO PAULO - O técnico Mano Menezes comandou nesta terça-feira o primeiro coletivo desde o seu retorno ao Corinthians e não promoveu alterações profundas na equipe que vinha sendo dirigida por Tite até o ano passado. Assim, ao esboçar o time titular, Mano deixou os atacantes Alexandre Pato e Emerson Sheik entre os reservas, enquanto o meia Rodriguinho foi escalado no time principal.

A expectativa de que Alexandre Pato ganharia mais chances com o novo treinador do Corinthians ainda não se realizou, ao menos nesse primeiro coletivo. Além disso, o meia Douglas, que foi dirigido por Mano durante a sua passagem anterior pelo clube, também não treinou entre os titulares.

Mano, inclusive, repetiu o esquema tático 4-2-3-1, quase sempre utilizado por Tite durante a sua passagem pelo Corinthians. No coletivo desta terça-feira, o primeiro após mais de uma semana de pré-temporada, iniciada no dia 6, Romarinho atuou mais aberto pela direita, Rodriguinho teve a função de armar o time pelo meio, Danilo atuou pela esquerda e Guerrero foi o centroavante.

Na atividade, o time titular do Corinthians teve a seguinte escalação: Walter (Danilo Fernandes); Edenilson, Gil, Paulo André e Uendel; Ralf, Guilherme e Rodriguinho; Romarinho, Guerrero e Danilo. Já os reservas treinaram com: Julio Cesar (Cássio); Diego Macedo, Wanderson, Cleber e Jocinei; Felipe, Ibson e Douglas; Paulo Victor, Alexandre Pato e Emerson Sheik.

No seu primeiro coletivo nesse retorno ao Corinthians, Mano fez várias cobranças aos jogadores e, inclusive, paralisou a atividade para orientá-los. E o coletivo, com duração de aproximadamente 40 minutos, foi acompanhada de perto por Mario Gobbi, presidente do clube.

O lateral-esquerdo Fabio Santos, em recuperação de uma lesão no púbis, e o meia Renato Augusto, que realiza trabalhos especiais para se afastar das lesões em 2014, não participaram do coletivo. E ambos vão ficar fora da estreia corintiana no Campeonato Paulista. Já Cássio, que terminou o ano lesionado, realizou trabalhos específicos com o preparador de goleiros Mauri Lima antes de ingressar entre os reservas no coletivo.

Na tarde desta quarta-feira, o Corinthians vai disputar jogo-treino contra o Red Bull, time que disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista, na preparação para a estreia no torneio estadual, marcada para o próximo domingo, diante da Portuguesa, no Canindé.