Cruzeiro visita o Sport para afastar 'de vez' o risco de queda

O técnico Mano Menezes voltou a apostar no mistério para o importante duelo do Cruzeiro contra o Sport, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes estão próximas na tabela de classificação da competição - o Cruzeiro tem 44 pontos, apenas um a mais do que o Sport. E, embora já tenha se tornado pequeno, o risco de rebaixamento pode ser eliminado de vez com um triunfo. Mano Menezes, assim, como já havia feito anteriormente, fechou as atividades da semana e escondeu o time titular.

Com Robinho ainda lesionado, Alisson suspenso e Arrascaeta na seleção uruguaia, sem a confirmação de que poderá atuar pelo Cruzeiro, a expectativa é de que Alex ganhe uma chance entre os titulares. Lucas Romero, por sua vez, deve seguir na lateral direita, enquanto que Henrique, Ariel Cabral e Denílson podem formar um trinca de volantes. Outra dúvida está na zaga: Bruno Rodrigo, que sentiu uma tendinite no joelho, pode dar lugar a Manoel.

Mesmo com os desfalques, o argentino Ariel Cabral cobrou um bom resultado do elenco cruzeirense. "Vai ser um jogo muito difícil, mas temos que trazer para Belo Horizonte a vitória. Temos que ir para lá, propor nosso jogo, nosso esquema e conquistar os três pontos. A vitória é importante pra nós, fora de casa, para acabar bem o Brasileirão. Temos que sair pra ganhar", avisou.