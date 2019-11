Mano Menezes estuda promover Gabriel Veron no Palmeiras após Mundial Sub-17

As boas exibições de Gabriel Veron no Mundial Sub-17 com a seleção brasileira aumentou a confiança de Mano Menezes na utilização do garoto no time principal do Palmeiras. O treinador contou que ele está em uma lista de atletas que estão se destacando na base do clube e que podem ser aproveitados no time profissional em breve.

Com apenas 17 anos, Gabriel já desperta interesse também de clubes do exterior. De acordo com a imprensa espanhola, o garoto está em uma lista de promessas que o Barcelona tem monitorado. O atacante tem contrato com o Palmeiras até 23 de outubro de 2021 e sua multa contratual é no valor de 60 milhões de euros (R$ 266 milhões).

“Vimos a partida com atenção, até para vê-lo mais de perto. Fazemos isso no Sub-17 e Sub-20 para conhecer melhor e falar com os respectivos técnicos. Vamos conversar para tomar decisões importantes com jogadores de talento e que podem estar, sim. Temos relação prévia e vamos ver se confirma o que esperamos para trazer ao grupo principal”, disse Mano Menezes.

Do atual elenco principal, o único jogador que saiu da base foi o lateral-esquerdo Victor Luís, mas ele já foi emprestado para outros clubes até conseguir ter espaço na equipe alviverde e mesmo assim, ele é reserva de Diogo Barbosa.