Mano Menezes evita críticas e mira recuperação do Flamengo na quarta

BRASÍLIA - Após poupar seus jogadores de críticas públicas, Mano Menezes já projetou a reação do Flamengo na sequência da temporada. O treinador cobrou uma atuação mais "forte" do time carioca no duelo com o Cruzeiro, quarta-feira, no Maracanã.

"Temos um jogo decisivo na quarta. E já vamos entrar forte novamente para tentarmos passar na Copa do Brasil", disse o treinador, depois da derrota por 1 a 0 para o Grêmio, em Brasília.

Incomodado com o resultado, Mano evitou se manifestar sobre a fraca atuação da equipe. "Eu não tenho por hábito falar em cima de um jogo. Prefiro fazer isso no primeiro treino, na segunda-feira. Até lá todos vamos raciocinar melhor. Não é hora de destruir porque estamos passando por dificuldades".

Sem vencer há três jogos, o Flamengo chegou aos 19 pontos e segue próximo à zona de rebaixamento. Na próxima quarta, o time carioca tentará reverter a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, visando a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.