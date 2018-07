Mano Menezes evita falar de saída e elogia garotos do Corinthians

Mano Menezes não quer discutir sua iminente saída do Corinthians no momento que o time disputa, ponto a ponto, uma vaga na Libertadores. A troca de treinador para 2015 foi o único assunto que ele evitou na entrevista depois da vitória sobre o Bahia, por 2 a 1, neste domingo.

"Penso que não é hora de falarmos sobre isso, temos de valorizar a vitória sobre o Bahia, que foi conquistada com muita dificuldade. O grupo merece e tem profissionais dando o melhor, independente do futuro ou de qualquer situação."

O técnico não alimenta a possibilidade de continuar no cargo mesmo se conseguir a vaga na Libertadores porque ele sabe que as eleições para presidente, em fevereiro, impedem uma renovação de contrato. O vínculo de Mano termina em dezembro.

Mano falou que a vitória contra o Bahia foi conquistada com o "coração" e enalteceu a atuação de jogadores jovens como Malcom, Luciano e Tocantins, que entrou no segundo tempo.

"Você olha (outras equipes) e vê Tardelli, Nilmar, Fred. E aqui nós estamos chegando no momento decisivo com meninos de 18 anos. Fiquei feliz com a atitude da equipe."

Esses três jogadores continuam como as únicas opções de ataque para o jogo de quarta-feira contra o Goiás. Guerrero continua com a seleção peruana. Mano descartou qualquer esquema especial para contar com o atacante na quarta-feira. "Não tem cabimento o Guerrero jogar na terça-feira no Peru e nós levarmos ele na quarta para Belém. Depois teremos jogos importantes e não vamos arriscar", afirmou.