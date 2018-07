Mano Menezes evita pensar no clássico contra o São Paulo

A vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro, domingo à tarde, colocou o time tricolor como virtual candidato ao título brasileiro, exatamente contra os mineiros. Enquanto isso, o Corinthians perdeu do Flamengo, no Rio, e se afastou do rival. A diferença pode cair no domingo, quando acontece o clássico paulista no Itaquerão, mas Mano Menezes ainda não quer pensar nesse jogo que pode mudar o rumo de São Paulo e Corinthians no Brasileirão.

Para o treinador, a cabeça do elenco corintiano deve estar na partida de quinta-feira, também em Itaquera, contra a Chapecoense. "Não podemos jogar com a Chapecoense pensando no São Paulo. Temos um clássico, sabemos que é duríssimo, mas vamos pensar primeiro na Chapecoense. Vamos tentar conquistar a vitória na nossa casa. Tenho certeza que se conseguirmos fazer isso, as influências serão boas no domingo", apontou.

Como o Inter também venceu na rodada, o Corinthians perdeu o terceiro lugar na tabela para os gaúchos, seguindo com 36 pontos, a seis do São Paulo e dez do Cruzeiro, o líder. A folga dentro do G4, porém, é mínima: Fluminense e Grêmio têm 35 pontos.

A derrota por 1 a 0 no Maracanã poderia até ter sido pior se não fosse o goleiro Cássio, que pegou um pênalti e teve grande atuação. "Toda grande equipe começa com um grande goleiro, e temos um goleiro de qualidade. O Cássio fez hoje, no momento que nos abrimos mais e nos arriscamos mais, defesas importantes. Nos levou à possibilidade de conseguir o empate até o último minuto", elogiou Mano.