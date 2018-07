Mano Menezes fala em fazer 'trabalho sério' no Flamengo

RIO - Contratado na noite da última quinta-feira, Mano Menezes será apresentado na manhã desta segunda como novo técnico do Flamengo. Em declaração dada ao site oficial do clube, neste sábado, ele ressaltou a importância da seriedade e do profissionalismo do trabalho que pretende fazer no comando flamenguista.

"Acredito em projetos bem firmados e trabalho sério. É isso que vamos construir no Flamengo, para honrar a confiança da diretoria e da torcida", afirmou Mano Menezes, que estava sem trabalhar desde que foi demitido da seleção brasileira no final de novembro - deu lugar a Luiz Felipe Scolari.

Depois da apresentação na segunda-feira, Mano Menezes terá seu primeiro contato com o elenco flamenguista no dia seguinte, data da reapresentação dos jogadores após a folga. E a estreia será em 6 de julho, diante do Coritiba, na volta do Brasileirão após a paralisação na Copa das Confederações.