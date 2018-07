Mano Menezes faz vistoria no Pacaembu para amistoso

SÃO PAULO - O técnico Mano Menezes realizou na manhã desta sexta-feira uma vistoria no estádio do Pacaembu, em São Paulo, para checar a estrutura do local para o amistoso da seleção brasileira diante da Romênia, que acontecerá no dia 7 de junho.

Mesmo conhecendo bem o local, já que comandou o Corinthians de 2008 a 2010 - o time manda seus jogos no Pacaembu -, o treinador quis certificar-se de que o estádio está apto a receber a partida, que marcará a despedida de Ronaldo do futebol.

Apesar de tratar-se de uma ocasião festiva por causa de Ronaldo, Mano afirmou que o objetivo é a vitória do Brasil. "Nós não queremos fazer uma festa, para uma pessoa tão especial, que termine com um resultado negativo", declarou o técnico.

O treinador anunciará no dia 19 de maio a lista de convocados para os amistosos contra Romênia e Holanda - o jogo contra os holandeses acontecerá três dias antes, em Goiânia. Os jogadores deverão se apresentar na capital goiana no dia 1º de junho.