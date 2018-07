Mano Menezes fecha treino e volta a fazer mistério no Cruzeiro

Mantendo a estratégia cautelosa antes de um jogo decisivo, o técnico Mano Menezes fechou os portões do treino do Cruzeiro, nesta terça-feira, e fez mistério antes da partida contra o São Paulo, nesta quarta, pela Copa do Brasil. O time mineiro entrará em campo no Mineirão com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, no Morumbi.

Apesar da situação favorável, Mano não quer dar brechas para o técnico Rogério Ceni. E decidiu por não dar pistas sobre a escalação do Cruzeiro. O time, contudo, não deve sofrer maiores mudanças em relação ao jogo de ida, válido pela quarta fase da Copa do Brasil.

A maior dúvida do treinador está na lateral direita. Ezequiel seria a opção natural, mas desfalcou a equipe nos últimos quatro jogos em razão de fadiga muscular. Além disso, o reserva Mayke ainda reclama de dores nas costas e acabou ficando de fora da atividade de segunda. Nesta terça, Mano não confirmou sua participação no treino.

O treinador ainda conta com uma terceira opção para o setor. Mas John Lennon acabou de ser contratado e ainda não estreou com a camisa do Cruzeiro. Logo seria temerário promover a estreia do jogador logo num jogo decisivo, valendo vaga nas oitavas de final.

Se não surpreender nesta quarta, o técnico Mano Menezes deve escalar o Cruzeiro com Rafael; Ezequiel (Mayke), Léo, Manoel e Diogo Barbosa; Hudson, Ariel Cabral, Thiago Neves e Rafinha; Ábila e Arrascaeta.