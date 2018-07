Mano Menezes festeja Corinthians no G-5 do Campeonato Brasileiro

O ano poderia ter terminado neste domingo para o Corinthians, o que deixaria o técnico Mano Menezes com sua missão realizada no Brasileirão. Em busca de vaga na Libertadores de 2015, soa estranho, mas o técnico está feliz com a quinta colocação na Série A que "garante uma das vagas".

Em meio a discussões sobre possível G-3 ou aumento para G-5, o técnico festeja a colocação pelo simples fato de Cruzeiro e Atlético-MG, os finalistas da Copa do Brasil, e o São Paulo, candidato ao título da Copa Sul-Americana, estarem à frente do time, o que garante a vaga no torneio intercontinental até o quinto do Brasileirão.

"Nesse momento o time está dentro da Libertadores de qualquer forma. Hoje estaríamos na Libertadores", enfatizou o treinador logo no começo de sua entrevista, para mostrar que está bem orientado com o regulamento. "Mas falta muito, temos cinco jogos e precisamos pontuar em todos. O importante é vermos que não há nenhum time pior que a gente na nossa frente."

Feliz com a terceira vitória nos clássicos em casa, o técnico agora sabe que precisará motivar o time a ganhar dos "pequenos". Foram nos jogos diante de equipes da parte de baixo da tabela a maior complicação corintiana no Nacional. E os próximos dois jogos, ambos fora de casa, são diante de Bahia e Goiás, no qual não terá Guerrero, com a seleção peruana. Em Salvador, ainda terá o desfalque de Elias, suspenso.

MERECIDO

Sobre o clássico com o Santos, Mano Menezes não admitiu, em hipótese alguma, dizer que sua equipe venceu no "detalhe", como sugeriram alguns santistas para justificar a derrota. Muitos disseram que o Corinthians ganhou por aproveitar uma falha de Uvini, que perdeu a bola para Renato Augusto.

"Não foi decidido no detalhe, o adversário teve uma chance de gol e nós umas oito, embora o Santos tenha somado um pouco mais de posse de bola", afirmou. "Parece que fomos amplamente merecedores e mereceríamos um placar mais elástico. O jogo foi decidido pela competência da equipe que jogou mais e buscou o gol com mais objetivamente."