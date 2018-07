Mano Menezes festeja elenco cheio de opções no Corinthians

O técnico Mano Menezes se negou a dizer que encontrou um "time ideal" após a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, na noite de quinta-feira, na Arena Corinthians, resultado que garantiu a equipe na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos, empatado com o São Paulo. Ele disse que é bom ter várias opções no elenco, principalmente no meio de campo, porque o campeonato é longo. Mano também afirmou que sua equipe privilegia o coletivo.

"Não tenho medo de ''estrela'', o que vale é produção do time e não a individual. Se eu achar que é com ''A'' é com ''A''. Os jogadores são inteligentes, eles sabem que têm de estar preparados para entrar no time a qualquer momento", afirmou Mano em entrevista coletiva no Itaquerão.

Na parada da Copa do Mundo, o time ganhou quatro reforços. Elias, o principal deles, foi titular na partida desta quinta-feira. Mano escalou o meio de campo com Ralf, Elias, Petros e Jadson. Para o setor, o treinador tem outras boas opções, como Danilo e Renato Augusto, hoje reservas, e Lodeiro, que sequer estreou.

O nome do uruguaio ainda não apareceu no Boletim de Transferências da CBF (BID). Ele está praticamente descartado para enfrentar o Vitória, domingo, no Barradão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lodeiro, que esteve na Copa do Mundo, só deve ser apresentado como novo jogador do Corinthians na próxima semana.