Mano Menezes fica satisfeito com atuação do Flamengo

RIO - O técnico Mano Menezes ficou satisfeito com a atuação do Flamengo na vitória sobre o ASA, por 2 a 0, na noite de quarta-feira, em Arapiraca (AL). Em seu segundo jogo oficial no comando flamenguista, ele conseguiu a primeira vitória - antes, empatou com o Coritiba no sábado, pelo Brasileirão - e viu evolução na equipe.

"Fiquei contente com o comportamento do time. O ASA fez um jogo de marcação forte, que alternava 4-4-2 com 3-5-2, sempre com marcação individual. Isso faz o jogo ficar mais disputado e é raro de ver na Série A do Brasileirão. Precisamos nos adaptar à essa situação e a equipe teve maturidade quando precisou no segundo tempo. Com a nossa mudança tática, nos comportamos bem diante das situações do jogo, o que nos aproximou da vitória", avaliou Mano Menezes.

Com a boa vitória fora de casa, o Flamengo ficou em vantagem na luta pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, podendo até perder no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, em Volta Redonda (RJ). Antes disso, porém, o próximo compromisso flamenguista é o clássico de domingo, contra o Vasco, em Brasília, pelo Brasileirão.

"Espero que as duas equipes tenham a capacidade de fazer um grande clássico. São duas torcidas grandes em um estádio neutro. Vamos trabalhar para que nossa parte seja melhor que foi nos últimos dois jogos. Precisamos crescer mais. Quero repetir as coisas boas do jogo anterior e corrigir erros para melhorar um pouco por partida", afirmou Mano Menezes.