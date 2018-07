Mano Menezes grava treino para corrigir falhas do Cruzeiro O técnico Mano Menezes contou com uma ajuda diferente no treino do Cruzeiro desta sexta-feira. Parte das atividades foi gravada pela comissão técnica para auxiliar o treinador na avaliação dos erros cometidos pelo time ao longo do treino, que serviu de preparação para o jogo contra o Atlético-PR, na próxima quarta, em Curitiba.