Mano Menezes indica Cruzeiro com força máxima contra o Bahia

Apesar de estar focado na final da Copa do Brasil, o Cruzeiro deve ter força máxima contra o Bahia, no domingo, em rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo menos foi isso que o técnico Mano Menezes esboçou no treino desta quinta-feira, na Toca da Raposa II.

A única baixa do time titular para o jogo do fim de semana deve ser o atacante Alisson, com uma entorse no joelho - ocorrida na vitória sobre a Chapecoense, no domingo passado. Já o volante Lucas Romero e o atacante Sassá ainda são dúvidas por conta de dores no tornozelo direito e no joelho, respectivamente.

O lateral-direito Ezequiel e o meia uruguaio Arrascaeta, que fizeram apenas exercícios físicos na academia no treino de quarta-feira, foram a campo normalmente nesta quinta. Ezequiel treinou entre os titulares, enquanto o uruguaio ajudou a compor a equipe reserva.

Mano esboçou o time titular do Cruzeiro com Fábio; Ezequiel, Leo, Murilo, Diogo Barbosa; Henrique, Hudson, Robinho, Thiago Neves e Rafinha; Raniel. Rafinha foi o responsável por ocupar o lugar de Alisson no setor ofensivo.

O Cruzeiro está em sexto lugar no Brasileirão, com 34 pontos, sendo atualmente o último clube a integrar a zona de classificação para a Copa Libertadores do próximo ano. O segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, está marcado para o dia 27, no Mineirão - os dois times empataram por 1 a 1 na ida, na semana passada.