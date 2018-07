Mano Menezes lamenta a falta de sequência positiva no Corinthians

Depois de uma boa vitória e do ótimo futebol apresentado no clássico de domingo diante do São Paulo, o Corinthians voltou a decepcionar na última quarta-feira e perdeu para o Figueirense por 1 a 0, em Florianópolis. Esta oscilação de resultados e atuações no Brasileirão tem se tornado frequente no time paulista e o técnico Mano Menezes sabe disso, mas garantiu que não é exclusividade de seus comandados.

"A sequência não tem vindo para quase ninguém. Se você olhar, vai ver que as equipes passam pela mesma dificuldade que a gente, não conseguem o resultado. Quem tem conseguido mesmo é o Cruzeiro, e por isso está liderando a competição já há bastante tempo e é o favorito para a conquista. As outras equipes oscilam, ganham um jogo, fazem até duas vitórias, mas perdem a terceira, e perdem a oportunidade emblemática", comentou.

O treinador admitiu que esta "oportunidade emblemática" do Corinthians foi por água abaixo na quarta-feira, já que a equipe vinha embalada pelo clássico. "Sempre falo que existem momentos em que você tem de confirmar. Hoje (quarta-feira) era um momento para isso. Tudo conspirava a nosso favor. Nossa confiança estava alta, saímos motivados porque jogamos bem, e precisávamos fazer isso hoje. Mas não conseguimos fazer."

Apesar da diferença nos desempenhos de domingo e de quarta-feira, Mano garantiu que não houve qualquer mudança de postura de seus jogadores. Ele avaliou que o futebol bem abaixo do esperado apresentado diante do Figueirense foi reflexo de uma oscilação natural do campeonato.

"É do campeonato mesmo. Trabalhamos bem essa questão de não se empolgar e não considerar o adversário. Você vence um dos maiores do campeonato e vai para o segundo jogo, que é diferente, e não pode deixar isso afetar a maneira como você se comporta. Mas não tivemos essa dificuldade. Foi o jogo mesmo", afirmou.