Mano Menezes leva 23 para primeiro jogo do Cruzeiro sem Fábio

Fábio deixou o gramado no primeiro tempo do empate por 2 a 2 diante do Coritiba, no último domingo. E, durante a semana, após realizar exames, foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Assim, ele desfalcará a equipe por oito meses.

A lista divulgada neste sábado tem a presença do goleiro Lucas França, provável substituto de Fábio. Conta, ainda, com o nome do volante Henrique, confirmado por Mano Menezes como novo capitão da equipe.

Outro desfalque de peso é Ariel Cabral, que segue se recuperando de contusão e ainda não tem condições de jogo. O Cruzeiro encara o Figueirense com a missão de tentar sair da zona do rebaixamento, já que ocupa atualmente a 18ª colocação, com somente 20 pontos em 20 partidas disputadas.

Confira a lista dos 23 jogadores relacionados no Cruzeiro:

Goleiros - Elisson e Lucas França

Zagueiros - Bruno Rodrigo, Bruno Viana, Fabrício Bruno, Manoel e Léo

Lateral-direito - Lucas e Ezequiel

Laterais-esquerdos - Bryan e Edimar

Meio-campistas - Arrascaeta, Henrique, Lucas Romero, Bruno Ramires, Federico Gino, Marciel, Marcos Vinícius, Robinho e Rafinha

Atacantes - Rafael Sobis, Ramón Ábila e Willian