Mano Menezes leva dúvidas para único treino da seleção antes do Superclássico

SÃO PAULO - A seleção brasileira fará na manhã desta terça-feira, no CT do Corinthians, seu único treino antes do Superclássico das Américas, nesta quarta-feira, em Buenos Aires. Nessa atividade, o técnico Mano Menezes vai montar a equipe que enfrentará a Argentina. O embarque para a capital do país vizinho ocorrerá no início da noite.

Como se trata de um jogo em que Mano não contará com sua equipe completa (só podem jogar atletas que atuam nos dois países), há muita curiosidade para saber quem o treinador escolherá para começar a partida. Alguns jogadores estão garantidos, como Neymar e Paulinho, que são titulares da seleção.

As dúvidas, no entanto, são muitas, a começar pelo gol. É possível que Mano dê uma oportunidade a Diego Cavalieri, considerado de maneira quase unânime o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. O jogador do Fluminense concorre com Jefferson, do Botafogo, por uma vaga no time.

No ataque, dois goleadores disputam um lugar no time. Leandro Damião conta com a simpatia do chefe, que sempre o convoca, embora já não o escale como titular de sua equipe principal. Mas Fred, artilheiro do Brasileiro, pode ter uma chance. A convocação do capitão do Fluminense foi pedida por muita gente Brasil afora e Mano pode levar isso em conta na hora de escolher a equipe que tentará erguer o troféu na Bombonera - o Brasil só precisa empatar, já que venceu o primeiro jogo, em Goiânia, por 2 a 1.