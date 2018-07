Mano Menezes mexe no Corinthians com entrada de Fagner e Emerson

SÃO PAULO - Após a derrota por 5 a 1 para o Santos, na última quarta-feira, na Vila Belmiro, o Corinthians terá outro time para enfrentar a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas, pela quinta rodada do Paulistão. O técnico Mano Menezes promoveu duas mudanças na escalação, tirando o lateral-direito Diego Macedo e o meia-atacante Rodriguinho para a entrada de Fagner e Emerson, respectivamente.

Na manhã desta sexta-feira, Mano Menezes comandou um treino "fantasma", como fazia o seu antecessor Tite: os jogadores são posicionados no campo sem a presença de um adversário, como acontece, por exemplo, em treinos coletivos. Na atividade, Emerson atuou aberto pela esquerda e Romarinho ficou pela direita. E o peruano Guerrero foi mantido como centroavante.

Assim, o time treinou com a seguinte formação: Walter; Fagner, Gil, Paulo André e Uendel; Ralf, Guilherme e Danilo; Emerson, Romarinho e Guerrero. Mano Menezes, no entanto, não quis confirmar essa escalação para enfrentar a Ponte Preta. "Só vou confirmar a equipe, na competição, sempre momentos antes do jogo. Não sou de fazer grandes surpresas", avisou.

Durante o treinamento desta sexta-feira, Mano Menezes fez duas alterações na equipe que começou a atividade. O zagueiro Cleber entrou na vaga de Paulo André, enquanto Alexandre Pato substituiu Emerson. Mas a tendência é que ele aposte na formação que começou o trabalho.