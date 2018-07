Mano Menezes monta time para ogo-treino conta São Bernardo

De volta a São Paulo, depois de um período de 10 dias de treinos em Extrema, no interior mineiro, o Corinthians fará neste sábado um jogo-treino contra o São Bernardo, que também está na divisão de elite do Campeonato Paulista. O confronto acontece a partir das 9 horas, no CT do Parque Ecológico, e não será aberto ao público.

Já pensando no jogo-treino, e também na retomada do Brasileirão no dia 17 de julho, o técnico Mano Menezes armou o time titular no treino coletivo desta sexta-feira, no CT do Parque Ecológico. A principal novidade foi a entrada do volante Elias, que foi contratado em maio e ainda não pôde estrear oficialmente no Corinthians.

Elias entrou no meio-de-campo ao lado de Ralf, Petros e Jadson. O atacante paraguaio Romero, outro recém-contratado, ainda não ganhou uma vaga no time, enquanto o meia uruguaio Lodeiro, reforço que também chega para o segundo semestre, está defendendo a seleção do Uruguai na Copa e não está integrado ao elenco corintiano.

Para esse jogo-treino, Mano também não poderá contar com o lateral-direito Fagner e o atacante Romarinho, ambos titulares, que estão se recuperando de contusão e nem treinaram nesta sexta-feira. Assim, ele abriu espaço no time para Ferrugem, que irá compor a defesa, e Luciano, parceiro de Guerrero de ataque.

Com isso, o provável time do Corinthians para enfrentar o São Bernardo tem Cássio; Ferrugem, Gil, Cléber e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Luciano e Guerrero.