Mano Menezes muda esquema e escala Corinthians com dois meias

SÃO PAULO - Após o empate no clássico contra o Palmeiras, Mano Menezes abandonou o esquema com três volantes e voltou a escalar o Corinthians com dois meias de ligação. O técnico treinou nesta terça-feira um time mais ofensivo para enfrentar o Oeste, um dos piores times do Paulistão. O jogo será disputado em São José do Rio Preto, no Teixeirão, quarta.

No treino desta terça-feira, Danilo roubou a vaga de Guilherme, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na parte de final do treinamento, o técnico testou Zé Paulo. O outro meia é Jadson, mantido na equipe depois da boa atuação no clássico.

O meio de campo que iniciou o treino foi formado por Ralf, Bruno Henrique, Jadson e Danilo. No ataque, Romarinho e Guerrero foram mantidos no time titular. Emerson não treinou porque está com um abscesso debaixo do braço mas deve pelo menos ficar no banco de reservas.

Já Renato Augusto, segundo Mano Menezes, sequer vai para o jogo. O técnico disse que ele ainda precisa aprimorar o condicionamento físico. "Posso usá-lo no próximo jogo em casa mas ele ainda não está 100%." Na defesa, Mano dá nova chance ao zagueiro Felipe, que foi muito criticado no lance do gol de Alan Kardec.