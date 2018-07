Mano Menezes muda time e troca Renato Augusto por Romarinho

SÃO PAULO - O técnico Mano Menezes promoverá uma importante mudança no Corinthians para o jogo deste domingo contra o Sport, na Ilha do Retiro, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter confirmado a escalação, ele revelou que gostou da formação utilizada no segundo tempo da partida contra o Atlético Paranaense (empate por 1 a 1). Nesta sexta-feira, Mano já esboçou o time no treinamento: Romarinho ganhou a vaga de Renato Augusto.

"Quero uma equipe mais parecida com a que jogou no segundo tempo contra o Atlético. Acho que o time pode render mais. Não estamos conseguindo manter a mesma clareza e quero passar isso aos jogadores", afirmou Mano em entrevista coletiva nesta sexta-feira. "Todos têm de saber o que precisam fazer em campo."

Mano relembrou que no primeiro tempo do jogo contra o Atlético, Renato Augusto e Jadson, que começaram como titular, "bateram cabeça". "A ideia de criação do último jogo ficou um pouco prejudicada por uma sobreposição de funções. Dois jogadores estavam fazendo a mesma coisa, então estava faltando alguém em outro lugar."

No intervalo, Romarinho entrou no lugar de Renato Augusto. O time melhorou, em especial no setor ofensivo, e abriu o placar. O problema é que o Atlético Paranaense empatou o jogo aos 40 do segundo tempo.

O Corinthians treinou com seguinte formação: Cássio; Fagner, Cléber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros e Jadson; Romarinho e Guerrero. O volante Guilherme ainda sente dores musculares e deve continuar fora da equipe.