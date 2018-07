Mano Menezes não confirma, mas deve mudar Corinthians diante do Atlético-PR

SÃO PAULO - Mano Menezes não quis confirmar a escalação do Corinthians para enfrentar o Atlético-PR nesta quarta-feira, às 22 horas, no Canindé, mas ensaiou mudanças na equipe durante o treino desta terça no CT do Parque Ecológico. As novidades corintianas devem ser Petros e Bruno Henrique, que entram nos lugares de Luciano e Guilherme, respectivamente.

O treinador resolveu mexer na tentativa de melhorar a produção ofensiva da equipe. Assim, o Corinthians deve atuar no esquema 4-2-3-1. Nessa formação, o meia Renato Augusto seria o jogador mais avançado do meio de campo.

Passadas cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, o Corinthians marcou apenas quatro gols. Mano reconhece que o time está devendo e admite que ainda está em busca da formação ofensiva ideal. "É difícil fazer gols, precisa de entrosamento e jogadas individuais. Precisamos melhorar nesses dois aspectos", afirmou o treinador.

Mano reclamou da postura da equipe contra Figueirense, domingo passado, no primeiro jogo oficial do Itaquerão. "Tínhamos de ser mais contundentes por mais tempo. Fomos apenas durante uma parte do jogo. Os jogadores não podem ficar distantes uns dos outros, porque isso facilita a marcação do adversário", disse o técnico, ao comentar sobre a derrota corintiana.

Por isso, ele deve optar por um meio de campo mais consistente diante do Atlético-PR. A ideia é que a bola chegue mais - e em melhores condições de finalizar - para o peruano Guerrero no ataque. Nesse novo desenho tático da equipe, Renato Augusto terá papel decisivo. "Ele será um meia para trabalhar mais por dentro e jogar próximo do centroavante", explicou Mano.

O volante Guilherme, com uma contratura muscular na coxa direita, foi vetado pelo departamento médico e não enfrenta o Atlético-PR. Assim, o Corinthians deve jogar com Cássio; Fagner, Cléber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros, Jadson e Renato Augusto; Guerrero.