Mano Menezes poupa Alisson, mas relaciona Manoel e Arrascaeta

O Cruzeiro tem algumas importantes novidades entre os jogadores relacionados para enfrentar o Avaí neste domingo, às 16 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de treinar nesta sexta-feira no Rio, após o empate com o Fluminense na última quinta, o técnico Mano Menezes divulgou a lista de relacionados antes do embarque para Florianópolis. E o meia-atacante Alisson, poupado do último duelo, foi novamente preservado e retornou a Belo Horizonte.

O mesmo ocorreu com o lateral-direito Ezequiel, que recebeu o terceiro cartão amarelo na última quinta-feira mesmo sem entrar em campo, e o lateral-esquerdo Fabrício, que estaria negociando com o Atlético Paranaense. A boa notícia fica pelo retorno do zagueiro Manoel e do uruguaio Arrascaeta. Recuperados de lesão que os deixaram um longo tempo afastados, eles viajaram ao Rio, treinaram normalmente nesta sexta-feira e foram confirmados na lista, embora devam ficar no banco de reservas por estarem sem ritmo. Outra novidade é a presença do atacante Rafael Sóbis, após cumprir suspensão.