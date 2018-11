Mano Menezes poupa Dedé para seleção e confirma Raniel de titular no Cruzeiro

O técnico Mano Menezes afirmou que não vai utilizar o zagueiro Dedé no time do Cruzeiro nesta 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro para o jogador estar nas melhores condições quando se apresentar à seleção brasileira. Para o duelo contra o Atlético-PR, às 19 horas deste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, o único titular confirmado é o atacante Raniel.

"Raniel vai estar mesmo, pois estamos planejando essa ideia para a posição. Quanto aos demais, vamos esperar. Dedé vai descansar ficando fora. Arrascaeta vai descansar jogando. São dois descansos diferentes", disse o treinador em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, no CT Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. Mano Menezes, porém, não deixou claro se o meia uruguaio vai ser titular contra o Atlético-PR ou começará na reserva.

Assim como Dedé, Arrascaeta também vai desfalcar o Cruzeiro durante o próximo período de datas Fifa, mas para representar o Uruguai. O jogador foi convocado pelo técnico Óscar Tabárez para defender o país dele nos amistosos contra Brasil e França, nos próximos dias 16 e 20, respectivamente. No último domingo, Mano Menezes havia afirmado que os dois jogadores se apresentariam em boas condições aos treinadores das seleções.

Por causa de fortes chuvas em Belo Horizonte nesta sexta-feira, o elenco do Cruzeiro não foi a campo para treinar na véspera da partida contra o Atlético-PR. Os jogadores ficaram na academia do CT para se exercitar e receberam a visita de torcedores cruzeirenses, que foram liberados para pegar autógrafos e tirar fotos com os atletas.