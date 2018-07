Mano Menezes poupa Manoel no duelo do Cruzeiro com o Tricordiano

O técnico Mano Menezes divulgou neste sábado a lista dos 23 atletas relacionados pelo Cruzeiro para enfrentar o Tricordiano no domingo, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, às 17 horas, no estádio Mineirão. A comissão técnica optou por poupar o zagueiro Manoel para a partida.

Embalado pela vitória por 1 a 0 no clássico contra o Atlético-MG, pela Copa da Primeira Liga, o Cruzeiro busca manter o 100% de aproveitamento na temporada. Na estreia no Estadual, o time bateu o Villa Nova por 2 a 1. Para o volante Ariel Cabral, a equipe está no caminho certo.

"A intenção é de evoluir, estamos começando da melhor forma. A pré-temporada foi muito boa, estamos bem fisicamente e taticamente e precisamos dar continuidade ao trabalho feito pelo Mano", analisou o argentino.

Autor do primeiro gol do Cruzeiro na temporada, Cabral acredita que o apoio recebido pelo treinador tem lhe dado confiança para entrar em campo. "A confiança que o técnico deposita em mim me faz acreditar na capacidade que tenho dentro de campo. Penso que neste ano estamos indo bem e tende a ser bem melhor, me sinto bem. Estou aqui para jogar, estou bem fisicamente e isso é o mais importante", completou.

Confira a lista dos 23 relacionados pelo Cruzeiro para enfrentar o Tricordiano:

Goleiros: Lucas França e Rafael;

Laterais: Bryan, Diogo Barbosa, Edimar, Ezequiel e Mayke;

Zagueiros: Kunty Caicedo, Léo e Murilo Cerqueira;

Meio-campistas: Alex, Ariel Cabral, De Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Romero, Rafinha e Robinho;

Atacantes: Alisson, Raniel, Rafael Sóbis e Ramón Ábila.