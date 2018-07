Mano Menezes promete Corinthians mais ousado contra o Bahia

Se depender do discurso de Mano Menezes, o torcedor corintiano pode esperar na noite desta quarta-feira contra o Bahia, pela Copa do Brasil, um time bem diferente daquele que não saiu do empate por 0 a 0 com o Vitória, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta terça o treinador prometeu um Alvinegro bastante ofensivo diante da sua torcida. "O Bahia vai esperar mais e jogar no nosso erro porque o regulamento incentiva que seja assim já que eles têm o segundo jogo em casa (dia 6 de agosto na Fonte Nova). Vamos tomar a iniciativa, propor o jogo e atuar de forma mais enfática."

Mano permitiu a entrada da imprensa apenas na parte final do treino, mas revelou que, sem a presença dos jornalistas, ensaiou "toque de bola rápido, marcação por pressão e deslocamentos em velocidade".

Para obter uma vitória convincente, o treinador disse até não se importar muito se a sua defesa for vazada - gols fora de casa são o primeiro critério de desempate na Copa do Brasil. "Você não pode entrar com medo de tomar gol. Sabemos que, ao propor o jogo, você cede espaços que não poderia ceder e, por isso, acaba correndo riscos."

Nas palavras de Mano, o Corinthians tem de jogar de "forma inteligente" e ser "mais constante no ataque" do que foi contra o Vitória em Salvador. E isso passa, segundo o treinador, por trocar mais passes no campo ofensivo.

Mano não pretende usar o confronto desta noite para fazer testes pensando no clássico de domingo com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, também no Itaquerão.

Apesar de o treinador não ter descartado a possibilidade de fazer mudanças na equipe em relação ao time que jogou no domingo, Jadson deve enfrentar o Bahia mesmo tendo de cumprir suspensão diante do Palmeiras.

O meia é o jogador mais criativo da equipe e principal responsável por fazer a ligação entre o meio-campo e o ataque. Como os baianos devem armar um ferrolho para se proteger, Jadson terá papel fundamental na construção das jogadas para encontrar brechas na defesa.

Quem corre risco de perder a vaga é o atacante Luciano, que rendeu muito abaixo do esperado na partida em Salvador. Romero e Romarinho disputam a posição, mas o paraguaio leva vantagem após ter sido bastante elogiado por Mano.

No Bahia, a novidade deve ser a estreia do atacante Marcos Aurélio, emprestado pelo Internacional e que teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça.

Três jogadores estão fora do jogo por contusão: o zagueiro Demerson e os atacantes Henrique e Rhayner.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Cleber, Gil, Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros, Jadson; Luciano (Romero)e Guerrero. Técnico: Mano Menezes

BAHIA - Marcelo Lomba; Diego Macedo, Titi, Adailton, Guilherme Santos; Fahel, Uelliton, Léo Gago, E. Biancucchi; Marcos Aurélio e Maxi Biancucchi. Técnico: Marquinhos Santos

Árbitro: Igor Junio Benevenuto (MG). Local: Arena Corinthians, em São Paulo. Horário: 22h. Na TV: Globo, ESPN Brasil e SporTV.